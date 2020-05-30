«ПСЖ» и «Интер» договорились о трансфере Мауро Икарди

Руководство «Пари Сен-Жермен» согласовало с «Интером» трансфер нападающего Мауро Икарди, который провёл сезон-2019/2020 в стане парижан на правах аренды, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

«ПСЖ» заплатит за Икарди € 50 млн. Сделка предусматривает также € 7 млн в виде бонусов. € 4 млн являются практически гарантированными, остальные € 3 млн чёрно-синим будет очень трудно получить.

Мауро уже подписал контракт с «ПСЖ». Ранее сообщалось, что французский клуб готов платить аргентинцу € 10 млн в год плюс бонусы.

Сегодня, 30 мая, «ПСЖ» и «Интер» обсудят последние детали трансфера.

Напомним, минувшим летом главный тренер миланской команды Антонио Конте дал понять Икарди, что не рассчитывает на него. После перехода в «ПСЖ» форвард записал в свой актив 20 голов и 4 результативные передачи в 31 матче во всех турнирах.