«Режим изоляции отключён». Фёдор Смолов показал новую причёску
Нападающий «Сельты» из Виго, Испания, Фёдор Смолов сменил имидж. 30-летний российский футболист опубликовал фотографию с новой причёской на своей странице в «Инстаграме».
«Режим изоляции отключён», — подписал фото Смолов.
Фото можно посмотреть на странице Фёдора Смолова в «Инстаграме».
Фёдор выступает за «Сельту» на правах аренды. В клуб из Виго форвард перешёл из московского «Локомотива» в конце января. В шести матчах за новую команду Смолов забил один мяч.
«Сельта», набрав 26 очков, занимает 17-е место в турнирной таблице испанской Примеры. В 27 встречах подопечные Оскара Гарсии одержали пять побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений.
Ранее Смолов сказал, что решение возобновить Российскую Премьер-Лигу выглядит немного поспешным.
Смолов: гол «Реалу» — в моём топ-3 событий. Немногие россияне были там, а тут ещё и забил
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