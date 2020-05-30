«Режим изоляции отключён». Фёдор Смолов показал новую причёску

Нападающий «Сельты» из Виго, Испания, Фёдор Смолов сменил имидж. 30-летний российский футболист опубликовал фотографию с новой причёской на своей странице в «Инстаграме».

«Режим изоляции отключён», — подписал фото Смолов.

Фото можно посмотреть на странице Фёдора Смолова в «Инстаграме».

Фёдор выступает за «Сельту» на правах аренды. В клуб из Виго форвард перешёл из московского «Локомотива» в конце января. В шести матчах за новую команду Смолов забил один мяч.

«Сельта», набрав 26 очков, занимает 17-е место в турнирной таблице испанской Примеры. В 27 встречах подопечные Оскара Гарсии одержали пять побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений.

Ранее Смолов сказал, что решение возобновить Российскую Премьер-Лигу выглядит немного поспешным.