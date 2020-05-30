Дубль Роберта Левандовского помог «Баварии» разгромить «Фортуну»

В матче 29-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала «Фортуну» из Дюссельдорфа. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Счёт открыл защитник «Фортуны» Матиас Занка Йоргенсен, отправив мяч в собственные ворота на 15-й минуте. До перерыва преимущество «Баварии» увеличили защитник Бенжамен Павар и нападающий Роберт Левандовски. В начале второго тайма Левандовски оформил дубль, а спустя две минуты отличился хавбек мюнхенцев Альфонсо Дэвис.

«Бавария», набрав 67 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии. «Фортуна» (27) занимает 16-е место.

В 30-м туре Бундеслиги мюнхенская команда на выезде сыграет с «Байером», а клуб из Дюссельдорфа дома примет «Хоффенхайм». Оба матча состоятся 6 июня.