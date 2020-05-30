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Дубль Роберта Левандовского помог «Баварии» разгромить «Фортуну»

Дубль Роберта Левандовского помог «Баварии» разгромить «Фортуну»
Футбол / Германия 0

В матче 29-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала «Фортуну» из Дюссельдорфа. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Счёт открыл защитник «Фортуны» Матиас Занка Йоргенсен, отправив мяч в собственные ворота на 15-й минуте. До перерыва преимущество «Баварии» увеличили защитник Бенжамен Павар и нападающий Роберт Левандовски. В начале второго тайма Левандовски оформил дубль, а спустя две минуты отличился хавбек мюнхенцев Альфонсо Дэвис.

«Бавария», набрав 67 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии. «Фортуна» (27) занимает 16-е место.

В 30-м туре Бундеслиги мюнхенская команда на выезде сыграет с «Байером», а клуб из Дюссельдорфа дома примет «Хоффенхайм». Оба матча состоятся 6 июня.

Германия - Бундеслига. 29-й тур
30 мая 2020, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
5 : 0
Фортуна
Дюссельдорф
1:0 Йоргенсен – 15' (автогол)   2:0 Павар – 29'   3:0 Левандовски – 43'   4:0 Левандовски – 50'   5:0 Дэвис – 52'
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