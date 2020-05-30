«Легенда». «Ливерпуль» поздравил Стивена Джеррарда с 40-летием

Пресс-служба «Ливерпуля» в официальном «твиттере» клуба поздравила главного тренера «Рейнджерс», экс-полузащитника мерсисайдцев Стивена Джеррарда с днём рождения. Сегодня, 30 мая, бывшему футболисту исполнилось 40 лет.

«Легенда. Отличного дня рождения, Стиви», — говорится в сообщении пресс-службы. К поздравлению добавили эмодзи с сердечком.

Напомним, Джеррард возглавил команду в 2018 году. В прошлом сезоне «Рейнджерс» по итогам чемпионата Шотландии стал вторым. В текущем сезоне команда также идёт второй в турнирной таблице, на 13 очков отставая от лидирующего «Селтика».



Джеррард на протяжении 17 лет выступал в составе «Ливерпуля», выиграв в составе мерсисайдского клуба Лигу чемпионов, Кубок УЕФА, два Кубка Англии и ряд других трофеев. Завершал профессиональную карьеру британец в «Лос-Анджелес Гэлакси».