Криштиану Роналду забивает эффектные голы на тренировке. Видео

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео с тренировки.
Роналду отрабатывал удары по воротам вместе с голкипером туринцев Карло Пинсольо. Португалец забил несколько эффектных голов. «Тренирую удары до совершенства вместе с Пинсольо. Становлюсь сильнее», — подписал Роналду ролик.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний португальский форвард принял участие в 22 матчах чемпионата Италии (22 — в основном составе), в которых стал автором 21 забитого мяча (семь — с пенальти), отдал три результативные передачи, а также получил две жёлтые карточки. Контракт футболиста с туринским клубом рассчитан до лета 2022 года.
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