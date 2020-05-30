Палотта отказался продать «Рому» Фридкину по сниженной из-за пандемии цене

Владелец «Ромы» Джеймс Паллотта отклонил предложение Дэна Фридкина о покупке римского клуба, сообщает Sky Sport Italia.
Палотта был готов продать Фридкину клуб за € 710 млн, однако в результате пандемии стоимость «Ромы», по мнению покупателей, упала до € 475 млн. За эту сумму владелец не хочет продавать римский клуб. Отмечается, что у сделки нет будущего.
В декабре Палотта согласился продать клуб Фридкину, сообщали итальянские СМИ. Переговоры между сторонами начались задолго до этой новости. Сообщалось, что за римский клуб Фридкин заплатит около € 800 млн. Порядка € 270 млн будет потрачено на погашение долга Goldman Sachs, а ещё около € 150 млн новый владелец использует для рекапитализации клуба. Паллотта благодаря продаже мог извлечь прибыль, превышающую € 100 млн.
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