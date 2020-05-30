Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Палотта отказался продать «Рому» Фридкину по сниженной из-за пандемии цене

Палотта отказался продать «Рому» Фридкину по сниженной из-за пандемии цене
Футбол / Италия 0

Владелец «Ромы» Джеймс Паллотта отклонил предложение Дэна Фридкина о покупке римского клуба, сообщает Sky Sport Italia.

Палотта был готов продать Фридкину клуб за € 710 млн, однако в результате пандемии стоимость «Ромы», по мнению покупателей, упала до € 475 млн. За эту сумму владелец не хочет продавать римский клуб. Отмечается, что у сделки нет будущего.

В декабре Палотта согласился продать клуб Фридкину, сообщали итальянские СМИ. Переговоры между сторонами начались задолго до этой новости. Сообщалось, что за римский клуб Фридкин заплатит около € 800 млн. Порядка € 270 млн будет потрачено на погашение долга Goldman Sachs, а ещё около € 150 млн новый владелец использует для рекапитализации клуба. Паллотта благодаря продаже мог извлечь прибыль, превышающую € 100 млн.

Источник: Паллотта в ближайшие часы закроет сделку по продаже «Ромы»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020