«Мы являемся товаром в этой игре». Защитник «Астон Виллы» о решении возобновить сезон АПЛ

Защитник «Астон Виллы» Тайрон Мингс прокомментировал предстоящее возобновление сезона АПЛ.
«Я за возобновление сезона, потому что у нас нет другого выбора». Игроки были последними, с кем консультировались по поводу рестарта проекта, и это из-за того, что мы попадаем в приоритетное место в футболе. Это не проблема. Мы являемся товаром в этой игре, и мы это принимаем», — приводит слова Мингса Daily Mail.
После 28 туров «Астон Вилла» занимает 19-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.
Ранее стало известно, что акционеры Премьер-лиги договорились о новой предварительной дате рестарта сезона-2019/2020 — это произойдёт в среду, 17 июня, при условии соблюдения всех требований безопасности», — говорится в сообщении. После возобновления матчи будут проходить при закрытых трибунах.
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