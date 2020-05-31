Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Мы являемся товаром в этой игре». Защитник «Астон Виллы» о решении возобновить сезон АПЛ

«Мы являемся товаром в этой игре». Защитник «Астон Виллы» о решении возобновить сезон АПЛ
Футбол / Англия 0

Защитник «Астон Виллы» Тайрон Мингс прокомментировал предстоящее возобновление сезона АПЛ.

«Я за возобновление сезона, потому что у нас нет другого выбора». Игроки были последними, с кем консультировались по поводу рестарта проекта, и это из-за того, что мы попадаем в приоритетное место в футболе. Это не проблема. Мы являемся товаром в этой игре, и мы это принимаем», — приводит слова Мингса Daily Mail.

После 28 туров «Астон Вилла» занимает 19-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Ранее стало известно, что акционеры Премьер-лиги договорились о новой предварительной дате рестарта сезона-2019/2020 — это произойдёт в среду, 17 июня, при условии соблюдения всех требований безопасности», — говорится в сообщении. После возобновления матчи будут проходить при закрытых трибунах.

АПЛ: четвёртая волна тестирования на COVID-19 не выявила ни одного случая заражения
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020