Экс-форвард «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор перенёс тяжёлое заражение коронавирусом

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор признался, что никогда не чувствовал себя так плохо, как при заболевании в результате заражения коронавирусом.

«Я подхватил вирус 15 марта, и я никогда не чувствовал себя так плохо за всю свою жизнь. Симптомы были ужасные, я бы не пожелал никому пройти через этот страшный опыт. Вирус, как мы убедились, смертелен.

Зачем вам рисковать своим здоровьем и здоровьем своих детей? Уверен, что например, игрок «Уотфорда» Трой Дини, полузащитник «Челси» Н'Голо Канте смогут дома и на прилегающей территории проводить такие же тренировки, как и игроки «Уотфорда» и «Челси» на тренировочных базах команд», — цитирует Габриэля Sky Sports.

Габриэль Агбонлахор завершил карьеру в возрасте 32 лет в марте 2019 года. Он выступал за «Астон Виллу», «Уотфорд» и «Шеффилд Уэнсдей». Всего за карьеру Габриэль принял участие в 406 встречах, в которых забил 86 мячей и отдал 58 результативных передач.