Тренер «Аталанты»: пять замен — плохая идея. Футбол станет похож на баскетбол

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о возобновлении чемпионата Италии.

Игроки голодны, они хотят играть в футбол. На тренировках мы стали сильнее и готовы сыграть хоть завтра. Хотя из-за личных интересов многие выступают против возобновления чемпионата, например, чтобы списать неудачный сезон.



Мне не нравится футбол при пустых трибунах, но это наш единственный вариант. Пять замен? Плохая идея, она исказит игру. Футбол станет похож на баскетбол. Это как разрешить менять двигатель болида посреди Гран-при. Это навредит зрелищу. В конце концов, кто тот гений, сказавший, что это поможет предотвратить травмы?" — приводит слова Гасперини Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.