Сенников: благодаря Сёмину сложилась моя жизнь

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поблагодарил Юрия Сёмина за работу в московском клубе. Сегодня, 31 мая, Сёмин покинет пост главного тренера «железнодорожников».

«В первую очередь большое спасибо Юрию Павловичу за проведённые годы в московском „Локомотиве“. Благодаря ему клуб завоевал очень много трофеев. Мне посчастливилось играть в отличной команде, с прекрасными партнёрами и тренерским штабом. Желаю ему много-много здоровья прежде всего, удачи и всего наилучшего. Благодаря ему я попал в сборную России. Благодаря ему играл в „Локомотиве“. Благодаря ему сложилась моя жизнь. Спасибо, Юрий Палыч!» — сказал Сенников.

Посмотреть видео можно в "твиттере" ФК «Локомотив».

Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок России. Сенников выступал под руководством тренера с 2000-го по 2005-й и с 2009 по 2010 год.