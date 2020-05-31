Министр спорта Татарстана: «Рубин» соскучился по еврокубкам

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов выразил надежду, что казанский «Рубин» сохранит прописку в Российской Премьер-Лиге (РПЛ), а в следующем сезоне поборется за место в зоне еврокубков.

«Как и все болельщики, после рестарта ожидаю от команды хорошей игры. Сложно что-либо говорить, потому что случилась такая непредвиденная пауза. Посмотрим, по первым матчам можно будет делать какие-то выводы. Сейчас важно сохранить место в РПЛ, а в следующем сезоне хотелось бы побороться за место в пятёрке и Европу, мы соскучились по еврокубкам», — цитирует Леонова «Р-Спорт».

«Рубин», в 22 матчах набрав 23 очка, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, которую возглавляет петербургский «Зенит» (50).

Напомним, сезон Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте и возобновится 21 июня. Роспотребнадзор разрешил частичный допуск зрителей на трибуны.