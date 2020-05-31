Игнатьев: Сёмин много сделал как для «Локомотива», так и для меня лично

Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста главного тренера команды.



«Юрий Палыч очень много сделал как для «Локомотива», так и для меня лично. Я благодарен ему за доверие, за все выигранные титулы. Это было незабываемое время. Успехов на новом месте!» — приводит слова Игнатьева пресс-служба клуба.

Сегодня, 31 мая, специалист проводит последний день в качестве главного тренера «железнодорожников». Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды: с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. В ходе карьеры наставника специалист работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.



Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза Суперкубок России.