Игроки «Шинника» начали подготовку к четвертьфиналу Кубка России с «Уралом»
Футболисты ярославского «Шинника» начали подготовку к четвертьфинальному матчу Кубка России с «Уралом», сообщает пресс-служба Футбольной национальной лиги на официальном сайте.
«1 июня игроки «Шинника» начинают тренировки в рамках подготовки к четвертьфинальному матчу Кубка России с «Уралом», проведение которого запланировано на 24 июня.
Сбор команды Александра Побегалова пройдёт на клубной базе «Белкино» в закрытом режиме с учётом всех требований, вызванных эпидемиологической обстановкой», — говорится в сообщении.
В заявлении отметили, что к ярославской команде не присоединились защитник Валерий Цховребов и полузащитник Алексей Пугин. Срок действия их контрактов истёк, футболисты покинут Ярославль.
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