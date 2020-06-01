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Игроки «Шинника» начали подготовку к четвертьфиналу Кубка России с «Уралом»

Игроки «Шинника» начали подготовку к четвертьфиналу Кубка России с «Уралом»
Футбол / Кубок России 0

Футболисты ярославского «Шинника» начали подготовку к четвертьфинальному матчу Кубка России с «Уралом», сообщает пресс-служба Футбольной национальной лиги на официальном сайте.

«1 июня игроки «Шинника» начинают тренировки в рамках подготовки к четвертьфинальному матчу Кубка России с «Уралом», проведение которого запланировано на 24 июня.

Сбор команды Александра Побегалова пройдёт на клубной базе «Белкино» в закрытом режиме с учётом всех требований, вызванных эпидемиологической обстановкой», — говорится в сообщении.

В заявлении отметили, что к ярославской команде не присоединились защитник Валерий Цховребов и полузащитник Алексей Пугин. Срок действия их контрактов истёк, футболисты покинут Ярославль.

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