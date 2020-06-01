«Верона» впервые за 25 лет сменила эмблему

Итальянская «Верона» представила новую эмблему, которую клуб будет использовать с 1 июля. Клуб не менял логотип с 1995 года.

Пост доступен в "твиттере" «Вероны».

На эмблеме изображены два мастифа и лестница с четырьмя ступенями, символы Скалигеров — знатного рода, который правил Вероной с 1260 по 1387 год. Имя Мастифф носил основатель рода.

Смена эмблемы связана с началом нового десятилетия, в котором «Верона» отметит 120- и 125-летие клуба (2023 и 2028 годы), а также 40-летие единственного чемпионства в истории клуба (2025 год).

«Верона», набрав 35 очков в 25 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А, которую возглавляет туринский «Ювентус» (63). Чемпионат Италии, приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 20 июня.