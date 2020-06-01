«Манчестер Юнайтед» продлил аренду Игало до 2021 года
Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Одион Игало продолжит играть за «Манчестер Юнайтед», цвета которого защищал на правах аренды в последние месяцы.
Как сообщает пресс-служба «красных дьяволов», аренда 30-летнего нигерийского футболиста была продлена до 31 января 2021 года.
Игало был арендован «Манчестер Юнайтед» у «Шанхай Шэньхуа» в зимнее трансферное окно. Он провёл в английском клубе 8 матчей во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и 1 результативной передачей.
Контракт Игало с «Шанхай Шэньхуа» рассчитан до декабря 2022 года. В китайский клуб он перешёл 2019 году, а ранее играл за «Чанчунь Ятай». В ходе своей карьеры форвард также выступал за «Уотфорд», «Гранаду», «Чезену», «Удинезе» и команды из Норвегии и Нигерии.
Сульшер: надеюсь, Игало сможет завоевать трофей с «Манчестер Юнайтед»
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