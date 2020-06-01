Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Манчестер Юнайтед» продлил аренду Игало до 2021 года

«Манчестер Юнайтед» продлил аренду Игало до 2021 года
Футбол / Англия 0

Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Одион Игало продолжит играть за «Манчестер Юнайтед», цвета которого защищал на правах аренды в последние месяцы.

Как сообщает пресс-служба «красных дьяволов», аренда 30-летнего нигерийского футболиста была продлена до 31 января 2021 года.

Игало был арендован «Манчестер Юнайтед» у «Шанхай Шэньхуа» в зимнее трансферное окно. Он провёл в английском клубе 8 матчей во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

Контракт Игало с «Шанхай Шэньхуа» рассчитан до декабря 2022 года. В китайский клуб он перешёл 2019 году, а ранее играл за «Чанчунь Ятай». В ходе своей карьеры форвард также выступал за «Уотфорд», «Гранаду», «Чезену», «Удинезе» и команды из Норвегии и Нигерии.

Сульшер: надеюсь, Игало сможет завоевать трофей с «Манчестер Юнайтед»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020