«Манчестер Юнайтед» продлил аренду Игало до 2021 года

Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Одион Игало продолжит играть за «Манчестер Юнайтед», цвета которого защищал на правах аренды в последние месяцы.



Как сообщает пресс-служба «красных дьяволов», аренда 30-летнего нигерийского футболиста была продлена до 31 января 2021 года.



Игало был арендован «Манчестер Юнайтед» у «Шанхай Шэньхуа» в зимнее трансферное окно. Он провёл в английском клубе 8 матчей во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и 1 результативной передачей.



Контракт Игало с «Шанхай Шэньхуа» рассчитан до декабря 2022 года. В китайский клуб он перешёл 2019 году, а ранее играл за «Чанчунь Ятай». В ходе своей карьеры форвард также выступал за «Уотфорд», «Гранаду», «Чезену», «Удинезе» и команды из Норвегии и Нигерии.

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