В Санкт-Петербурге может появиться частный футбольный клуб «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», в Санкт-Петербурге может появиться ещё один футбольный клуб.
Команда получит название «Динамо». Клуб будет частным. Планируется, что «Динамо» начнёт выступать в Профессиональной футбольной лиге, третьем по силе дивизионе России.
При этом не исключено, что одну из руководящих должностей в клубе займёт Вячеслав Малафеев, накануне покинувший пост заместителя спортивного директора «Зенита».
Напомним, ранее в Санкт-Петербурге уже было «Динамо». Клуб был основан в 1922 году. В 2018 году, когда команда выступала в Футбольной национальной лиге, «Динамо» переехало в Сочи и получило название города. В настоящее время «Сочи» выступает в Российской Премьер-Лиге, где занимает 12-е место в турнирной таблице после 22 туров.
- 1 июня 2020
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