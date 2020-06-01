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В Санкт-Петербурге может появиться частный футбольный клуб «Динамо»

В Санкт-Петербурге может появиться частный футболь
В Санкт-Петербурге может появиться частный футбольный клуб «Динамо»
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Как стало известно «Чемпионату», в Санкт-Петербурге может появиться ещё один футбольный клуб.

Команда получит название «Динамо». Клуб будет частным. Планируется, что «Динамо» начнёт выступать в Профессиональной футбольной лиге, третьем по силе дивизионе России.

При этом не исключено, что одну из руководящих должностей в клубе займёт Вячеслав Малафеев, накануне покинувший пост заместителя спортивного директора «Зенита».

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге уже было «Динамо». Клуб был основан в 1922 году. В 2018 году, когда команда выступала в Футбольной национальной лиге, «Динамо» переехало в Сочи и получило название города. В настоящее время «Сочи» выступает в Российской Премьер-Лиге, где занимает 12-е место в турнирной таблице после 22 туров.

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