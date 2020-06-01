Пункт в контракте Месси о бесплатном уходе из «Барселоны» больше не действителен

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не покинет команду в летнее трансферное окно.



В контракте 32-летнего аргентинца с каталонским клубом был прописан пункт, по условиям которого он имел право уйти из коллектива бесплатно в летнее межсезонье.



Однако, как сообщает ESPN со ссылкой на источник в стане «сине-гранатовых», опция больше не действительна. Срок её активации истёк в минувшие выходные.



Представители Месси не стали комментировать данную новость, заявив, что не обсуждают вопросы, касающиеся соглашения футболиста.



Действующий контракт Месси с «Барселоной» был подписан в 2017 году и рассчитан до лета 2021 года. Форвард защищает цвета клуба на протяжении всей карьеры. В нынешнем сезоне он провёл 22 матча в чемпионате Испании, в которых отметился 19 голами и 12 результативными передачами.

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