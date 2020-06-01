Артём Дзюба поздравил всех с Днём защиты детей и выложил милое фото с сыновьями

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поздравил всех с Международным днём защиты детей и опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию с сыновьями.
Посмотреть фото можно на странице Артёма Дзюбы в «Инстаграме».
31-летний Дзюба является воспитанником московского «Спартака». В клуб из Санкт-Петербурга он перешёл летом 2015 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 21 матче чемпионата России (19 — в основном составе), в которых стал автором 13 забитых мячей (четыре — с пенальти), отдал девять результативных передач, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.
«Зенит», набрав в 22 турах 50 очков, занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В настоящее время турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса. Рестарт РПЛ запланирован на 21 июня.
- 1 июня 2020
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