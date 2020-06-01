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«Торпедо» продлило контракт с защитником Артёмом Самсоновым

«Торпедо» продлило контракт с защитником Артёмом Самсоновым
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Пресс-служба московского «Торпедо» объявила о продлении контракта с защитником Артёмом Самсоновым.

«Артём Самсонов продлил контракт с чёрно-белыми. Соглашение защитника и ФК «Торпедо Москва» рассчитано до конца сезона-2020/2021», — говорится в официальном «инстаграме» московского клуба.

31-летний Самсонов является воспитанником «Торпедо». Футболист выступает за клуб с 2006 года (с перерывами). В нынешнем сезоне защитник принял участие в 26 матчах Футбольной национальной лиги (10 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил четыре жёлтые карточки.

Напомним, что нынешний сезон в ФНЛ завершён досрочно из-за угрозы распространения коронавируса. «Торпедо» финишировало на четвёртом месте и не сумело выйти в РПЛ.

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