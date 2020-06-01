«Реал» приступил к командным тренировкам

Сегодня, 1 июня, мадридский «Реал» вернулся к командным тренировкам. Подопечные Зинедина Зидана тренировались в полном составе впервые с 11 марта.

Фото можно посмотреть на странице мадридского «Реала» в «Твиттере».



Из-за пандемии коронавирной инфекции приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Испании. Ранее стало известно, что сезон в Примере возобновится 11 июня матчем «Севилья» — «Бетис». Мадридский «Реал» проведёт первую игру после возобновления турнира 14 июня. Соперником «сливочных» станет «Эйбар».

После 27 туров чемпионата Испании «Реал», набрав 56 очков, занимает второе место. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на два очка. В тройку лидеров входит «Севилья» (47).