«Хватит значит хватит». «Челси» поддержал протесты в США

«Челси» на странице клуба в «Твиттере» опубликовал заявление в связи с протестами в США, охватившими страну после трагической гибели афроамериканца Джорджа Флойда.



«Челси» вместе с Джорджем Флойдом и всеми жертвами борьбы против дискриминации, жестокости и несправедливости. Наш клуб присоединяется ко всем, кто призывает к справедливости, равенству и значительным изменениям. Хватит значит хватит. Вместе мы сильнее», — говорится в заявлении лондонского клуба.

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США. Многие спортсмены поддержали протестующих против жестокости полицейских в отношении афроамериканцев.