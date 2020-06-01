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«Хватит значит хватит». «Челси» поддержал протесты в США

«Хватит значит хватит». «Челси» поддержал протесты в США
Футбол / Англия 0

«Челси» на странице клуба в «Твиттере» опубликовал заявление в связи с протестами в США, охватившими страну после трагической гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

«Челси» вместе с Джорджем Флойдом и всеми жертвами борьбы против дискриминации, жестокости и несправедливости. Наш клуб присоединяется ко всем, кто призывает к справедливости, равенству и значительным изменениям. Хватит значит хватит. Вместе мы сильнее», — говорится в заявлении лондонского клуба.

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США. Многие спортсмены поддержали протестующих против жестокости полицейских в отношении афроамериканцев.

Погба — о гибели Джорджа Флойда: подобное больше нельзя терпеть!
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