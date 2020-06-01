Тимур Жамалетдинов: шансы на чемпионство для «Леха» уже потеряны

Нападающий «Леха» Тимур Жамалетдинов, принадлежащий ЦСКА, поделился своим мнением о возобновлении матчей чемпионата Польши.



«Мы уже сыграли два матча после возобновления сезона, один из которых — на Кубок страны. Пару дней назад играли с «Легией» (0:1. — Прим. ред.). Думаю, что шансы на чемпионство уже потеряны, потому что отрыв «Легии» от других команд составляет уже более 10 очков. Но у нас есть шансы на второе или третье место. Как минимум ещё 10 игр чемпионата. Будем стараться выигрывать. Хотим забраться в таблице как можно выше. Мы все ждали, когда начнутся тренировки и игры, потому что полтора месяца сидели на карантине. Пусть даже и были занятия по видеосвязи. Но это не то. Все хотели выйти на поле и заниматься своим любимым делом. Сейчас всё позади. Все рады возобновлению игр.

Все привыкли к полным стадионам. Болельщики гонят вперёд, поддержка закаляет. Если брать нашу последнюю игру с «Легией», то это противостояние в Польше считается как дерби. Как в России матчи ЦСКА и «Спартака». Все понимали, что это принципиальная игра, а не товарищеская. Но визуально было неприятно играть без болельщиков. Слышал, что в Польше скоро разрешат присутствие 10 или 25 процентов болельщиков от вместимости стадиона. Не знаю, будет так или нет», — сказал Жамалетдинов в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер».