Игроки «Фламенго» Витиньо и Габигол — о гибели Флойда: жизнь чёрных имеет значение

Игроки бразильского «Фламенго», знакомые по выступлениям за московский ЦСКА и миланский «Интер», Витиньо и Габриэл Барбоза прокомментировали ситуацию с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в США в результате действий полицейских.



Спортсмены опубликовали в своих «Инстаграмах» фото с надписью Vidas Negras Importam, что в переводе — «Жизнь чёрных имеет значение».

25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб на улицах американского Миннеаполиса в результате действий полицейских. Инцидент произошёл на глазах прохожих. Флойд отказался выполнить требование стражей порядка покинуть автомобиль и оказал им сопротивление. После этого один из полицейских надел на него наручники, после чего прижал Джорджа к земле коленом, которым надавил на шею, и удерживал в таком положении несколько минут.



Мужчина просил полицейского отпустить и кричал, что задыхается, но полицейский на просьбу не откликался. Через какое-то время Джордж потерял сознание. Вызвали скорую, однако врачи уже не смогли помочь пострадавшему. После этого массовые беспорядки из-за смерти Флойда охватили более 20 штатов США.