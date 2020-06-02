Дюгарри: как можно так зарывать голову в песок, как Пайет?
Бывший нападающий «Марселя» Кристоф Дюгарри прокомментировал нежелание полузащитника команды Димитри Пайета пойти на понижение зарплаты в период пандемии коронавируса.
«Это его выбор. Но как ты можешь объяснить нежелание понизить зарплату тем, что тебе нужно выплачивать кредиты? Вот мы и задаёмся вопросом, понимают ли подобные ребята, на какой планете живут и как они могут быть настолько оторванными от мира.
Понимают ли они, что люди, которые только что видели их игру на стадионе, подумают о них и их менталитете? В крайнем случае можете оставаться с подобным мнением в своей гостиной. Просто ошеломляет, как можно настолько зарывать голову в песок и не видеть трудностей повседневной жизни», — приводит слова Дюгарри RMC Sport.
Пайет — об отказе идти на сокращение зарплаты: я не только футболист, но и глава семьи
- 2 июня 2020
-
05:55
-
05:34
-
05:20
-
04:44
-
04:31
-
02:50
-
02:33
-
01:56
-
00:57
-
00:54
-
00:52
-
00:44
-
00:42
-
00:36
-
00:35
-
00:34
- 1 июня 2020
-
23:49
-
23:48
-
23:24
-
23:23
-
23:00
-
22:46
-
22:38
-
22:20
-
22:14
-
22:06
-
21:50
-
21:30
-
21:23
-
21:06
-
21:03
-
20:49
-
20:36
-
20:35
-
20:10
Партнерский контент