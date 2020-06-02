Дюгарри: как можно так зарывать голову в песок, как Пайет?

Бывший нападающий «Марселя» Кристоф Дюгарри прокомментировал нежелание полузащитника команды Димитри Пайета пойти на понижение зарплаты в период пандемии коронавируса.



«Это его выбор. Но как ты можешь объяснить нежелание понизить зарплату тем, что тебе нужно выплачивать кредиты? Вот мы и задаёмся вопросом, понимают ли подобные ребята, на какой планете живут и как они могут быть настолько оторванными от мира.



Понимают ли они, что люди, которые только что видели их игру на стадионе, подумают о них и их менталитете? В крайнем случае можете оставаться с подобным мнением в своей гостиной. Просто ошеломляет, как можно настолько зарывать голову в песок и не видеть трудностей повседневной жизни», — приводит слова Дюгарри RMC Sport.

Пайет — об отказе идти на сокращение зарплаты: я не только футболист, но и глава семьи