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«Шальке» не воспользовался опцией выкупа Тодибо у «Барселоны»

«Шальке» не воспользовался опцией выкупа Тодибо у «Барселоны»
Футбол / Германия 0

Защитник «Шальке-04» Жан-Клер Тодибо, права на которого принадлежат «Барселоне», покинет команду по истечении арендного соглашения.

Немецкий клуб арендовал 20-летнего футболиста у сине-гранатовых в середине января этого года. В договоре стороны прописали опцию дальнейшего выкупа француза за € 25 млн, однако она так и не была активирована.

«У нас больше нет опции выкупа Тодибо. Срок её действия истёк 31 мая», — цитирует спортивного директора «Шальке» Йохена Шнайдера Sport.es со ссылкой на Waz.

Тодибо перешёл в «Барселону» из «Тулузы» в конце января 2019 года. Контракт защитника с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2022/2023. В нынешнем сезоне Жан-Клер провёл 2 матча в испанской Примере. В немецкой Бундеслиге на его счету 8 встреч и 2 жёлтые карточки.

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