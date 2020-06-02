Селюк: Мартинес теоретически не мог возглавить «Локомотив». Он даже в Англию не едет

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал слова журналиста Василия Уткина о том, что московский «Локомотив» мог возглавить испанец Роберто Мартинес, возглавляющий сборную Бельгии.

«Я хорошо знаю Мартинеса. В своё время я привозил сборную Бельгии на товарищеский матч со сборной Россией. Мартинес – технический директор Федерации футбола Бельгии и главный тренер одной из лучших сборных мира. Он даже теоретически не мог возглавить «Локомотив»! Он даже в Англию работать не едет, а тут Россия. Сёмин рассказывал в интервью про трансферные списки. Здесь, видимо, такая же история – первые две фамилии в нём, например, Мартинес и Зидан. А четвёртая и пятая фамилии – это Пашинин, например, и Николич. Но с первыми номерами в списке договориться практически нереально», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.