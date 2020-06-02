Гильерме рассказал о состоянии Коченкова, который заразился коронавирусом
Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал о состоянии одноклубника — голкипера Антона Коченкова, который заразился коронавирусом.
«Несколько раз переписывались. Говорит, что сейчас чувствует себя лучше, чем несколько дней назад. Надеюсь, Антон выздоровеет как можно быстрее и присоединится к нам на тренировках», — приводит слова Гильерме официальный сайт клуба.
Ранее сообщалось, что коронавирус был выявлен ещё у четырёх футболистов «Локомотива»: полузащитника Дмитрия Баринова, нападающих Тимура Сулейманова и Джефферсона Фарфана, а также хавбека Романа Тугарева.
«Локомотив», набрав в 22 турах 41 очко, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Рестарт турнира запланирован на 21 июня.
Гильерме: «Локомотив» надеется остаться на втором месте в РПЛ или занять первое
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