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Гильерме рассказал о состоянии Коченкова, который заразился коронавирусом

Гильерме рассказал о состоянии Коченкова, который заразился коронавирусом
Футбол / РПЛ 0

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал о состоянии одноклубника — голкипера Антона Коченкова, который заразился коронавирусом.

«Несколько раз переписывались. Говорит, что сейчас чувствует себя лучше, чем несколько дней назад. Надеюсь, Антон выздоровеет как можно быстрее и присоединится к нам на тренировках», — приводит слова Гильерме официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что коронавирус был выявлен ещё у четырёх футболистов «Локомотива»: полузащитника Дмитрия Баринова, нападающих Тимура Сулейманова и Джефферсона Фарфана, а также хавбека Романа Тугарева.

«Локомотив», набрав в 22 турах 41 очко, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Рестарт турнира запланирован на 21 июня.

Гильерме: «Локомотив» надеется остаться на втором месте в РПЛ или занять первое
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