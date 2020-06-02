Защитник «Ньюкасла» — о протестах в США: мы просим, чтобы нас рассматривали как равных

Защитник «Ньюкасл Юнайтед» Деандре Йедлин поддержал протесты в США, охватившие страну после трагической гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
«Через пару дней после смерти Джорджа Флойда мой дедушка написал мне, что рад, что сейчас я живу не в США, потому что он переживал бы за мою жизнь как молодого чернокожего человека. Шли дни, а сообщение моего деда никак не могло выйти из головы.
Он родился в 1946 году, прошёл через движение «За гражданские права», пережил несколько ужасных расистских периодов в истории США, и теперь, 70 лет спустя, он по-прежнему опасается за жизнь своего чернокожего внука в стране, которую его внук представляет, играя за сборную. В стране, которую его внук представляет, когда играет в Англии.
Я помню, как учился в начальной школе и должен был произнести клятву верности, которая заканчивается так: "…со свободой и справедливостью для всех". Каждый американец должен спросить себя, а есть ли «свобода и равенство для всех», и если их ответ «да», то они являются частью проблемы. Мы ни в коем случае не превозносим жизни чернокожих над жизнями белых. Мы просим, чтобы нас рассматривали как равных. Больше, чем 3/5 от человека. Моё сердце — с Джорджем Флойдом, его семьёй и теми бесчисленными жертвами, чьи жизни были загублены бессмысленной жестокостью полиции», — написал Йедлин на странице в «Твиттере».
- 2 июня 2020
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