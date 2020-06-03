Футболист Макдоналд вышел на поле в футболке с надписью «Бургер Кинг» вместо фамилии. Фото

Нападающий «Алахуэленсе» Джонатан Макдоналд принял участие в необычной рекламной акции сети ресторанов быстрого питания Burger King, которая является спонсором клуба.
32-летний футболист в матче чемпионата Коста-Рики с «Саприссом» появился на поле в футболке с надписью «Бургер Кинг» вместо фамилии. Это маркетинговый ход от сети ресторанов, которая конкурирует с сетью «Макдоналдс».
Посмотреть запись можно в «Инстаграме» журналиста Джона Лаукирица.
Сам матч между «Алахуэленсе» и «Саприссом» завершился со счётом 2:2.
На данный момент «Саприсса» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Коста-Рики. «Алахуэленсе» находится на втором месте.
В нынешнем сезоне чемпионата Коста-Рики Макдоналд принял участие в 35 матчах, в которых забил 13 голов, получил 10 жёлтых и 3 красных карточки.
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