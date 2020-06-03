Капелло поддержал Гасперини, которого раскритиковали за выход на матч ЛЧ с коронавирусом

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поддержал наставника «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, которого раскритиковали за выход на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Валенсией» с коронавирусом.

«Всё это кажется мне преувеличенным. Я считаю, что Гасперини не сделал ничего плохого. Возможно, в то время он думал, что у него простой грипп. В конце концов, всего несколько дней назад он узнал, что у него коронавирус», — приводит слова Капелло Football Italia.

Ранее Гасперини сообщил, что во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Валенсией» он уже был заражён коронавирусом. После этого испанский клуб опубликовал заявление, в котором раскритиковал наставника «Аталанты».

Напомним, матч «Аталанта» — «Валенсия» назвали биологической бомбой. По сумме двух игр «Аталанта» обыграла «Валенсию» с общим счётом 8:4 и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.