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Капелло поддержал Гасперини, которого раскритиковали за выход на матч ЛЧ с коронавирусом

Капелло поддержал Гасперини, которого раскритиковали за выход на матч ЛЧ с коронавирусом
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поддержал наставника «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, которого раскритиковали за выход на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Валенсией» с коронавирусом.

«Всё это кажется мне преувеличенным. Я считаю, что Гасперини не сделал ничего плохого. Возможно, в то время он думал, что у него простой грипп. В конце концов, всего несколько дней назад он узнал, что у него коронавирус», — приводит слова Капелло Football Italia.

Ранее Гасперини сообщил, что во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Валенсией» он уже был заражён коронавирусом. После этого испанский клуб опубликовал заявление, в котором раскритиковал наставника «Аталанты».

Напомним, матч «Аталанта» — «Валенсия» назвали биологической бомбой. По сумме двух игр «Аталанта» обыграла «Валенсию» с общим счётом 8:4 и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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