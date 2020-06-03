Переехавший в США Торбинский сравнил российских и американских полицейских

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский, с этого года проживающий в США, сравнил местную полицию с российской.
«Здесь больше по закону, можно не предлагать взятки полицейскому. В плане превышения полномочий всегда происходит выборочно, по-разному бывает. Но можно сказать, что тут больше гуманности, законности, по правовой книжке.
У меня особо проблем с полицейскими не было. Был случай, когда меня остановили за то, что полицейскому показалось, что я ехал агрессивно. Я сказал, что согласен с ним, но мне нужно уже везти детей на тренировку, и хотелось бы поскорее доехать. Полицейский сказал, что это не повод так себя вести на дороге, но он не стал меня штрафовать, сказал: «Окей, езжай». Пристроился за мной, доехал до поворота, я ушёл направо, а он поехал прямо, и всё. Скажем так, сопроводил меня. Мне попадались нормальные копы: никакого штрафа мне не выписывали, хотя могли», — цитирует Торбинского Sport24.
Торбинский объявил о переезде в США в феврале. Позднее экс-футболист объяснил своё решение.
Последним клубом Торбинского был красноярский «Енисей», за который он выступал с 2018 по 2019 год. Хавбек защищал также цвета московских «Спартака» и «Локомотива», челябинского «Спартака», казанского «Рубина», «Ростова», «Краснодара», кипрского «Пафоса» и калининградской «Балтики». С 2007 по 2016 год Дмитрий выступал в сборной России.
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