Рохо вернётся в «Манчестер Юнайтед» из аренды в «Эстудиантесе»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркус Рохо, выступающий за «Эстудиантес» на правах аренды, по всей видимости, вернётся в английский клуб. Главный тренер «Эстудиантеса» Леандро Десабато сообщил, что пока всё идёт к возвращению аргентинского защитника в Англию.

«Нам нужно подождать. Но Рохо, видимо, уйдёт. Аренда уже истекает. Если «Манчестер Юнайтед» не захочет продлить её, то их позиция будет понятна», — приводит слова Десабато Daily Mail со ссылкой на FM Radio Late 93.1.

По данным британского СМИ, тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» намеревается задействовать Рохо в матчах АПЛ после возобновления чемпионата. Так, главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер планирует использовать ротацию, учитывая проблемы игроков с формой после двухмесячной паузы.