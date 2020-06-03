Рохо вернётся в «Манчестер Юнайтед» из аренды в «Эстудиантесе»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркус Рохо, выступающий за «Эстудиантес» на правах аренды, по всей видимости, вернётся в английский клуб. Главный тренер «Эстудиантеса» Леандро Десабато сообщил, что пока всё идёт к возвращению аргентинского защитника в Англию.
«Нам нужно подождать. Но Рохо, видимо, уйдёт. Аренда уже истекает. Если «Манчестер Юнайтед» не захочет продлить её, то их позиция будет понятна», — приводит слова Десабато Daily Mail со ссылкой на FM Radio Late 93.1.
По данным британского СМИ, тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» намеревается задействовать Рохо в матчах АПЛ после возобновления чемпионата. Так, главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер планирует использовать ротацию, учитывая проблемы игроков с формой после двухмесячной паузы.
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