«Меня он всем устраивает». Переехавший в США Торбинский заступился за Трампа

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский, переехавший жить в США, поддержал президента страны Дональда Трампа.



«В адрес Трампа много критики? Не знаю, меня он всем устраивает. Трамп — человек из бизнеса, даёт людям реализовывать себя и развиваться. Даёт конкурировать, хотя в бизнесе тут всё строго. Его путь мне ближе. Пусть лучше президентом США будет он, чем кто-то другой. Идёт внутренняя клановая борьба за власть между демократами и республиканцами, но подход Трампа в управлении страной я понимаю», — приводит слова Торбинского Sport24.



Торбинский объявил о переезде в США в феврале. Позднее экс-футболист объяснил своё решение.



Последним клубом Торбинского был красноярский «Енисей», за который он выступал с 2018 по 2019 год. Хавбек защищал также цвета московских «Спартака» и «Локомотива», челябинского «Спартака», казанского «Рубина», «Ростова», «Краснодара», кипрского «Пафоса» и калининградской «Балтики». С 2007 по 2016 год Дмитрий выступал в сборной России.

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