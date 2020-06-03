Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Павел Погребняк выписан из больницы. Все новые тесты на коронавирус — отрицательные

Павел Погребняк выписан из больницы. Все новые тесты на коронавирус — отрицательные
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Урала» Павел Погребняк выписан из больницы после заражения коронавирусом. Об этом сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

«Пашу вчера должны были выписать из больницы, его выписали. Сейчас ему надо набирать кондиции, проводить индивидуальные тренировки. Запрета находиться с командой нет. У него взяли все необходимые тесты, они отрицательные», — цитирует Иванова «Р-Спорт».

22 мая было объявлено, что Погребняк заразился коронавирусом. Впоследствии инфекция была выявлена у всей семьи футболиста. У самого форварда развилась двусторонняя пневмония, но вскоре состояние Павла улучшилось. 26 мая стало известно, что 36-летний игрок чувствует себя нормально и идёт на поправку.

Жена Погребняка: очень жалею, что мы всей семьёй сдали анализы на коронавирус
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020