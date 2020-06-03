Павел Погребняк выписан из больницы. Все новые тесты на коронавирус — отрицательные

Нападающий «Урала» Павел Погребняк выписан из больницы после заражения коронавирусом. Об этом сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.



«Пашу вчера должны были выписать из больницы, его выписали. Сейчас ему надо набирать кондиции, проводить индивидуальные тренировки. Запрета находиться с командой нет. У него взяли все необходимые тесты, они отрицательные», — цитирует Иванова «Р-Спорт».



22 мая было объявлено, что Погребняк заразился коронавирусом. Впоследствии инфекция была выявлена у всей семьи футболиста. У самого форварда развилась двусторонняя пневмония, но вскоре состояние Павла улучшилось. 26 мая стало известно, что 36-летний игрок чувствует себя нормально и идёт на поправку.

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