Новым тренером дортмундской «Боруссии» может стать наставник «Ред Булл Зальцбург»

Дортмундская «Боруссия» по окончании нынешнего сезона может расстаться с главным тренером команды Люсьеном Фавром.



Несмотря на поражение от «Баварии» и практически потерянные шансы на завоевание титула чемпиона Германии, швейцарский специалист не будет уволен до конца кампании. Однако его будущее в клубе остаётся под большим вопросом.



Как сообщает Sport Bild, одним из кандидатов на роль нового наставника «Боруссии» является рулевой «Ред Булл Зальцбург» Джесси Марш. Американский тренер владеет немецким языком и имеет опыт работы в Германии, где он до прошлого года был помощником Ральфа Рангника в «РБ Лейпциг».



До работы в Германии и Австрии Марш тренировал в США и Канаде. В конце мая «Ред Булл Зальцбург» под его руководством завоевал Кубок Австрии, а в национальном чемпионате сейчас занимает первое место.

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