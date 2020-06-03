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Златан Ибрагимович рассчитывает вернуться в строй к матчу с «Ювентусом»

Златан Ибрагимович рассчитывает вернуться в строй к матчу с «Ювентусом»
Футбол / Италия 0

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы, полученной на тренировке 25 мая.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport, швед рассчитывает вернуться в строй к домашнему матчу с «Ювентусом», который состоится 7 июля. Предшествующие встречи Златан практически наверняка пропустит.

Ибрагимович перешёл в «Милан» в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси». В нынешнем сезоне форвард принял участие в 8 матчах чемпионата Италии, в которых стал автором 3 забитых мячей и 1 результативной передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.

«Милан», набрав в 26 матчах 36 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В настоящее время турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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