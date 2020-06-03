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Многолетний помощник Симеоне Бургос покинет «Атлетико» и станет главным тренером

Многолетний помощник Симеоне Бургос покинет «Атлетико» и станет главным тренером
Футбол / Испания 0

Тренер «Атлетико» Херман Бургос в интервью клубной пресс-службе объявил об уходе из команды по окончании нынешнего сезона.

В дальнейшем аргентинский специалист намерен работать главным тренером. По словам Хермана, он готов к соответствующей должности, учитывая набранный опыт.

Бургос выступал в роли наставника меньше года, когда с 2010 по 2011 год возглавлял испанскую команду «Карабанчель». После ухода из клуба он входил в штаб Диего Симеоне – сначала в «Катании» и «Расинге», а затем в «Атлетико».

В бытность футболистом Бургос, выступавший на позиции вратаря, играл на родине за «Феррокариль Оэсте» и «Ривер Плейт», а затем отправился в Испанию, где защищал цвета «Мальорки» и «Атлетико». С 1995 по 2002 год Херман вызывался в сборную Аргентины.

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