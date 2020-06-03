Adidas не будет продлевать спонсорский контракт с Месутом Озилом

Компания аdidas приняла решение не продлевать спонсорский контракт с полузащитником «Арсенала» Месутом Озилом, утверждает Daily Mail.

По данным источника, в компании обеспокоены публичным имиджем футболиста, который известен близкими отношениями с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Озил подписал контракт с аdidas в 2013 году, прекратив сотрудничество с Nike. Семилетний контракт с немецким брендом принёс хавбеку около € 24 млн.

Озил перешёл в «Арсенал» летом 2013 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 47 млн. В нынешнем сезоне 31-летний хавбек принял участие в 19 матчах чемпионата Англии (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.