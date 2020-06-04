Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Манчестер Юнайтед» предложил «Наполи» за Кулибали € 80 млн

«Манчестер Юнайтед» предложил «Наполи» за Кулибали € 80 млн
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Наполи» о покупке защитника Калиду Кулибали, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Манкунианцы хотят купить сенегальца за € 80 млн. «Наполи» не готов продать защитника меньше чем за € 100 млн.

Сообщалось, что «Наполи» в летнее трансферное окно планирует провести перестройку, продав лидеров клуба. Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис считает, что нынешняя эпоха клуба подошла к концу и «Наполи» нуждается в серьёзной перестройке, которую собираются доверить Дженнаро Гаттузо, для чего ему будет предложен новый контракт.

В ближайшее трансферное окно «Наполи» планирует заработать € 200 млн, продав Аркадиуша Милика, Аллана, Калиду Кулибали и Фаузи Гуляма, пик которых, по мнению руководства клуба, уже позади. На Кулибали, помимо «Манчестер Юнайтед», претендуют «ПСЖ» и «Ливерпуль».

«Наполи» намерен выручить € 200 млн с продаж четырёх игроков
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020