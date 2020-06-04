«Манчестер Юнайтед» предложил «Наполи» за Кулибали € 80 млн

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Наполи» о покупке защитника Калиду Кулибали, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Манкунианцы хотят купить сенегальца за € 80 млн. «Наполи» не готов продать защитника меньше чем за € 100 млн.
Сообщалось, что «Наполи» в летнее трансферное окно планирует провести перестройку, продав лидеров клуба. Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис считает, что нынешняя эпоха клуба подошла к концу и «Наполи» нуждается в серьёзной перестройке, которую собираются доверить Дженнаро Гаттузо, для чего ему будет предложен новый контракт.
В ближайшее трансферное окно «Наполи» планирует заработать € 200 млн, продав Аркадиуша Милика, Аллана, Калиду Кулибали и Фаузи Гуляма, пик которых, по мнению руководства клуба, уже позади. На Кулибали, помимо «Манчестер Юнайтед», претендуют «ПСЖ» и «Ливерпуль».
- 4 июня 2020
-
01:34
-
01:00
-
01:00
-
00:33
-
00:31
-
00:15
-
00:09
- 3 июня 2020
-
23:50
-
23:43
-
23:25
-
23:12
-
23:08
-
22:53
-
22:46
-
22:37
-
22:15
-
22:12
-
21:58
-
21:43
-
21:36
-
21:19
-
21:15
-
21:04
-
20:56
-
20:42
-
20:18
-
20:07
-
19:58
-
19:53
-
19:36
-
19:31
-
19:23
-
19:21
-
19:13
-
19:07