«Манчестер Юнайтед» предложил «Наполи» за Кулибали € 80 млн

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Наполи» о покупке защитника Калиду Кулибали, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Манкунианцы хотят купить сенегальца за € 80 млн. «Наполи» не готов продать защитника меньше чем за € 100 млн.



Сообщалось, что «Наполи» в летнее трансферное окно планирует провести перестройку, продав лидеров клуба. Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис считает, что нынешняя эпоха клуба подошла к концу и «Наполи» нуждается в серьёзной перестройке, которую собираются доверить Дженнаро Гаттузо, для чего ему будет предложен новый контракт.



В ближайшее трансферное окно «Наполи» планирует заработать € 200 млн, продав Аркадиуша Милика, Аллана, Калиду Кулибали и Фаузи Гуляма, пик которых, по мнению руководства клуба, уже позади. На Кулибали, помимо «Манчестер Юнайтед», претендуют «ПСЖ» и «Ливерпуль».