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Жена Кокорина поздравила сына с днём рождения

Жена Кокорина поздравила сына с днём рождения
Футбол / РПЛ 0

Дарья Валитова, жена нападающего «Зенита» Александра Кокорина, поздравила сына Майкла с днём рождения.

«Майки, тебе всего три годика, а ты нам с папой даёшь столько поводов гордиться тобой! Главное — будь здоров. Люблю тебя, сынок. С днём рождения!» — написала Валитова в соцсетях.

Фото можно посмотреть на странице Дарьи Валитовой в «Инстаграме».

Из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат России. Возобновление Российской Премьер-Лиги запланировано на 21 июня.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в 4 матчах чемпионата России и забил 3 гола. Зимой Александр перешёл на правах аренды из петербургского «Зенита» в «Сочи». Контракт нападающего с сине-бело-голубыми действует до лета 2020 года.

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