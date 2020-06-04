Жена Кокорина поздравила сына с днём рождения

Дарья Валитова, жена нападающего «Зенита» Александра Кокорина, поздравила сына Майкла с днём рождения.
«Майки, тебе всего три годика, а ты нам с папой даёшь столько поводов гордиться тобой! Главное — будь здоров. Люблю тебя, сынок. С днём рождения!» — написала Валитова в соцсетях.
Фото можно посмотреть на странице Дарьи Валитовой в «Инстаграме».
Из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат России. Возобновление Российской Премьер-Лиги запланировано на 21 июня.
В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в 4 матчах чемпионата России и забил 3 гола. Зимой Александр перешёл на правах аренды из петербургского «Зенита» в «Сочи». Контракт нападающего с сине-бело-голубыми действует до лета 2020 года.
- 4 июня 2020
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