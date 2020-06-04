Источник: «Челси» согласовал трансфер Вернера
Лондонский «Челси» согласовал трансфер нападающего «РБ Лейпциг» и сборной Германии Тимо Вернера, сообщает Sky Sports.
По информации источника, английский клуб готов платить Вернеру £ 200 тыс. (примерно € 222 тыс.) в неделю. Сообщается, что игрок согласен пойти на условия, которые предлагает «Челси». В настоящее время у Вернера действует опция выкупа — £ 53 млн (почти € 60 млн), однако 15 июня она закончится и клубы смогут согласовывать цену потенциального трансфера с «РБ Лейпциг». Через год в контракте Тимо будет действовать опция выкупа в размере £ 36 млн (более € 40 млн).
Сообщалось, что защитник «Челси» и партнёр Вернера по сборной Германии Антонио Рюдигер пытается уговорить соотечественника перейти в стан синих.
«Челси» — фаворит в борьбе за Тимо Вернера
- 4 июня 2020
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