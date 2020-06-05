Семак уверен, что «Локомотив» останется конкурентом «Зенита», несмотря на уход Сёмина

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями об уходе Юрия Сёмина с поста наставника московского «Локомотива».



«Локомотив» останется конкурентом «Зенита» – это однозначно. Что касается Сёмина, то он легенда «Локомотива», легенда тренерского цеха российского футбола – он это заслужил работой и преданностью клубу. С огромным уважением и симпатией отношусь к нему. Он прекрасно справлялся со своей работой», — сказал Семак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Полное интервью с Сергеем Семаком читайте на «Чемпионате».



Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды – с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 и с 2009 по 2010 год. Под руководством специалиста московский клуб трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок России.

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