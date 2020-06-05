Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал долларовым миллиардером, сообщает Forbes.
35-летний форвард стал первым футболистом, состояние которого превысило показатель $ 1 млрд. Также Криштиану стал лишь третьим спортсменом с таким достижением. Ранее это удалось гольфисту Тайгеру Вудсу и боксёру Флойду Мейвезеру.
Из заработанных к настоящему моменту денег $ 650 млн Роналду получил в качестве зарплаты. Остальные средства приходятся на спонсорские контракты. За последний год португалец заработал $ 105 млн, что позволило ему подняться на четвёртое место в списке самых богатых знаменитостей в 2020 году.
Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала», где он провёл девять лет. Ранее игрок также выступал за «Манчестер Юнайтед» и лиссабонский «Спортинг».
- 5 июня 2020
-
14:07
-
13:54
-
13:48
-
13:31
-
13:08
-
12:52
-
12:45
-
12:28
-
12:25
-
11:56
-
11:36
-
11:22
-
11:05
-
11:04
-
11:00
-
10:58
-
10:49
-
10:47
-
10:31
-
10:00
-
09:54
-
09:53
-
09:34
-
09:33
-
09:14
-
08:30
-
07:59
-
06:21
-
05:36
-
04:52
-
04:41
-
04:23
-
04:00
-
03:37
-
01:41