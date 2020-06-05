«Локомотив» намерен купить замену Гильерме. Один из кандидатов — Адамов из «Краснодара»
Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» планирует в предстоящее трансферное окно приобрести вратаря, который в ближайшей перспективе сможет заменить Маринато Гильерме.
В списке «железнодорожников» числятся несколько фамилий. Одним из двух приоритетных вариантов является голкипер молодёжной сборной России и «Краснодара» Денис Адамов. За него выступают два фактора: стоимость, которая оценивается ниже, чем у других вратарей в шорт-листе, а также потенциал, который, как полагают в московском клубе, выше, чем у остальных кандидатов.
Гильерме защищает цвета «Локомотива» с 2007 года. В нынешнем сезоне 34-летний голкипер принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых пропустил 19 голов.
«Стена». Гильерме выложил фото вратарей «Локомотива»
- 5 июня 2020
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