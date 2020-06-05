Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Коринтианс» хочет заменить Вагнера Лава другим бывшим форвардом ЦСКА

«Коринтианс» хочет заменить Вагнера Лава другим бывшим форвардом ЦСКА
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший нападающий ЦСКА Жо, выступающий за японский клуб «Нагоя Грампус», может вернуться в бразильский «Коринтианс», сообщает Globoesporte.

Жо может занять в «Коринтиансе» место форварда Вагнера Лава, покинувшего команду из-за предложения российского клуба. Бразильский клуб ведёт переговоры по трансферу 33-летнего нападающего «Нагои».

Жо — воспитанник «Коринтианса». Выступал также за московский ЦСКА, «Манчестер Сити» и другие клубы. Бывший игрок сборной Бразилии. Жо перешёл из «Коринтианса» в «Нагоя Грампус» в январе 2018 года. По неофициальным данным, сумма трансфера составила € 11 млн.

Ранее «Коринтианс» расторг контракт с 35-летним Вагнером по соглашению сторон. Действие соглашения истекало в декабре 2020 года.

Вагнер Лав ушёл из «Коринтианса» из-за предложения российского клуба
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020