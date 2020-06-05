«Коринтианс» хочет заменить Вагнера Лава другим бывшим форвардом ЦСКА
Бывший нападающий ЦСКА Жо, выступающий за японский клуб «Нагоя Грампус», может вернуться в бразильский «Коринтианс», сообщает Globoesporte.
Жо может занять в «Коринтиансе» место форварда Вагнера Лава, покинувшего команду из-за предложения российского клуба. Бразильский клуб ведёт переговоры по трансферу 33-летнего нападающего «Нагои».
Жо — воспитанник «Коринтианса». Выступал также за московский ЦСКА, «Манчестер Сити» и другие клубы. Бывший игрок сборной Бразилии. Жо перешёл из «Коринтианса» в «Нагоя Грампус» в январе 2018 года. По неофициальным данным, сумма трансфера составила € 11 млн.
Ранее «Коринтианс» расторг контракт с 35-летним Вагнером по соглашению сторон. Действие соглашения истекало в декабре 2020 года.
Вагнер Лав ушёл из «Коринтианса» из-за предложения российского клуба
- 5 июня 2020
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