Тони Кроос: я хочу завершить карьеру в «Реале»

30-летний немецкий полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился мнением о развитии своей карьеры.
«В мире футбола три года — это много, и я намерен выполнить контракт с Мадридом до конца. К тому времени мне будет 33 года и у меня будет много вариантов. Уйти, остаться здесь или завершить карьеру. Я хочу завершить играть, будучи игроком «Реала».
Я представляю себя в футболе, но не в качестве тренера на высшем уровне. Тем более что мне бы снова пришлось погрузиться в то, что беспокоит меня больше всего в футболе: эти поездки, факт того, что я не буду возвращаться домой неделями. Мне это не нравится», — цитирует Крооса Mundo Deportivo.
Тони выступает за «Реал» с 2014 года. Ранее хавбек защищал цвета мюнхенской «Баварии» и «Байера» из Леверкузена. В текущем сезоне он принял участие в 33 матчах за «Реал» во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 9 результативных передач.
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