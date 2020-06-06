Кьеллини: дважды был близок к тому, чтобы покинуть «Ювентус»

Защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал о несостоявшихся переходах в мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».
«Дважды был близок к тому, чтобы покинуть „Ювентус“. В 2010 и 2011 годах думал об этом. В первый раз это был „Реал“, во второй — «Манчестер Сити». Был очень близок к переходу в испанский клуб. Агент общался с представителем «Реала», но Моуринью тогда только возглавил команду и потребовал купить соотечественника, Рикарду Карвалью. В «Ювентусе» были рады, что смогли сохранить меня. Через год я встретил руководителя «Манчестер Сити» в Милане, но тогда тоже ничего не вышло", — приводит слова Кьеллини Football Italia.
Напомним, Кьеллини играет в составе «Ювентуса» с 2005 года. Защитник провёл в составе туринского клуба 509 матчей, забил 36 голов и отдал 20 результативных передач.
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