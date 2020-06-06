Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Педро близок к переходу в «Рому»

Педро близок к переходу в «Рому»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Челси» Педро, с большой долей вероятности, перейдёт летом в «Рому», сообщает Goal. Контракт 32-летнего испанца с лондонским клубом истекает по окончании сезона. Предполагается, что в «Рому» он перейдёт в качестве свободного агента.

По данным источника, стороны достигли существенного прогресса в переговорах. В то же время игроком продолжают интересоваться «Ювентус», «Валенсия», «Севилья» и «Бетис».

В текущем сезоне Педро во всех турнирах принял участие лишь в 18 матчах. На игру испанца повлияли травмы, не позволившие ему чаще выходить на поле.

За пять лет на «Стэмфорд Бридж» Педро выигрывал АПЛ, Кубок Англии и Лигу Европы. В 201 матче он забил 43 мяча и отдал 28 результативных передач.

«Ювентус» летом может подписать Педро Родригеса
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020