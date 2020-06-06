«Ливерпуль» не планирует никого покупать летом

«Ливерпуль» не планирует проводить какие-либо летние трансферы, сообщает BBC. По данным источника, красные не будут вести переговоры о трансферах форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера и нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле.

Ранее сообщалось об интересе мерсисайдцев к указанным игрокам. Но накануне, 5 июня, Sky Sports сообщил, что «Челси» договорился о трансфере Вернера.

По информации источника, английский клуб готов платить Вернеру £ 200 тыс. (примерно € 222 тыс.) в неделю. Сообщается, что игрок согласен пойти на условия, которые предлагает «Челси». В настоящее время у Вернера действует опция выкупа — £ 53 млн (почти € 60 млн), однако 15 июня она закончится и клубы смогут согласовывать цену потенциального трансфера с «РБ Лейпциг». Через год в контракте Тимо будет действовать опция выкупа в размере £ 36 млн (более € 40 млн).