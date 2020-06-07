«Вердер» — «Вольфсбург»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30
Сегодня, 7 июня, состоится матч «Вердер» – «Вольфсбург». Встреча 30-го тура немецкой Бундеслиги пройдёт в Бремене на стадионе «Везерштадион», стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Чемпионат Германии, как практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён.
После 29 туров «Вольфсбург», набрав 42 очка, занимает 7-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Бременский «Вердер» (25) — на предпоследнем, 17-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария», в 30 матчах набравшая 70 очков.
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2019/2020
- 7 июня 2020
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